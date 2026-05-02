Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karadeniz ekibinin galibiyet golleri 18'de Laçi, 58'de Mebude ve 65'te Augusto'dan geldi. Konyaspor'un sayılarını ise 16'da Jin-ho Jo ve 89'da Andzouana kaydetti.
Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor, 40 puanda kalarak 9. sırada yer aldı.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde evinde çıktığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Rizespor, 40 puana ulaşarak 8'inci sıraya yerleşti.
Gelecek hafta Rizespor, Eyüpspor'un konuğu olacak. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.