Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe üç puanı getiren gol, 90+7. dakikada Mohamed'in penaltısından geldi.
Ev sahibi Alanyaspor, 15. dakikada Ianis Hagi'nin golüyle öne geçti. Konyaspor'un yanıtı ise 23. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda eşitlik uzatma dakikalarına kadar bozulmadı. Konyaspor'un 90+7. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Mohamed, ağları buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca yeşil-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ALANYASPOR ÜST ÜSTE ALTINCI KEZ YENİLDİ
Bu sonuçla ligdeki üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran İlhan Palut'un ekibi, puanını 11'e yükseltti. Üst üste altıncı yenilgisini alan Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Alanyaspor, Amed SK deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.