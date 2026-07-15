Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Gambiyalı futbolcu Ebrima Colley'i kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edilen Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık anlaşma sağlandı. İtalya'da Atalanta, Verona, Spezia Calcio takımlarında oynayan Colley, ülkemizde ise Karagümrük FK ile Süper Lig tecrübesi yaşadı. Colley, son olarak İsviçre'nin Young Boys takımında forma giydi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu. Gambiyalı orta saha, yeşil beyazlılarda 19 numaralı formayı giyecek.

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