Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kampın 7. gününde yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Palut, "Gerek salonda kuvvet testleri, gerekse sahada dayanıklılık testleri ve sağlık kontrollerini bu süreç içerisinde gerçekleştirdik. 11 Temmuz itibarıyla Slovenya kampı başlayacak. Temmuz ayının 30'una kadar kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Döndükten sonra yine Konya'da lig için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Palut, takımdan ayrılan Jevtovic, Bazoer, Berkan Kutlu, Nagalo, Olaigbe ve Yasir Subaşı'na teşekkür etti.

Transferin yönetim kurulu tarafından yönetilen bir süreç olduğunu belirten Palut, "Jevtovic'in devam etmesini istedik. Ancak kontrat ücreti konusunda ortak bir zeminde anlaşılamadı ve aramızdan ayrıldı. Bu şehre uzun yıllar hizmeti oldu. Duygusal anlamda üzüldüğüm bir oyuncuydu. Jin-Ho Jo ve Svendsen bugün itibarıyla izinliler ve kendilerine kulüp arıyorlar. Takıma 5 ana transfer yapmak istiyoruz. Bunlar stoper, orta saha, sol bek ve iki kanat oyuncusundan oluşacak" diye konuştu.

Palut, Kramer ve Bardhi'nin sakatlıklarının geçtiğini belirtti.