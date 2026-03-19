Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe altın değerinde 3 puanı kazandıran golü 86. dakikada Jackson Muleka attı.
PALUT İLE İVME YAKALADILAR
Ligin 21. haftasında İlhan Palut'u göreve getiren Yeşil-Beyazlılar, son 3 maçta 7 puan toplayarak önemli bir ivme yakaladı. Puanını 30'a yükselten İç Anadolu ekibi, küme düşme hattıyla farkı 7 puana çıkardı.
Son 6 maçta kazanamayan ve 5 maçta gol atamayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.