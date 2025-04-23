Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ın Konyaspor'u 5-1 geçerek finale yükseldiği mücadelede gerginlik hiç bitmedi.

Konyaspor tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu.

Müsabakanın oynandığı esnada sahaya atılan yabancı maddeler arasındaki bir demir parçası da dikkat çekti. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens sahaya atılan demir parçasını alarak saha kenara götürdü. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜLERLE İNCELEME

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaşanan olaylar ve sahaya atılan maddeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Spor Şube ekiplerinin kaydettiği görüntülerden sahaya yabancı madde atan taraftarların tespit edilerek 6222 sayılı kanuna göre işlem yapılacağı bilgisi aktarıldı.

MAÇ SONUNDA DA TEPKİ DEVAM ETTİ

Öte yandan ikinci yarıda Konyaspor'un hücum ettiği bir anda sahaya taraftar da girdi. Görevliler, Galatasaraylı futbolculardan Torreira'nın da eşlik ettiği çocuk taraftarı çıkardıktan sonra maç devam etti.

Galatasaraylı futbolcuların karşılaşmanın ardından final sevinci yaşadığı esnada da tribünlerden yabancı maddeler atılmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri önlem almak zorunda kaldı.