Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Kritik maçın ilk 11’leri belli oldu.
Karşılaşmanın ilk 11'leri:
Konyaspor: Bahadır, Masuaku, Awaziem, Baniya, Andzouana, Melih, Jevtovic, Bardhi, Gonçalves, Deniz, Muleka (Muhtemel)
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara,Yunus, Eren, Leao, Torreira, Batrakov, Singo, Osimhen
ADBÜLKERİM BARDAKCI CEZALI
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü. PFDK, tecrübeli futbolcuya 2 maç ceza verdi.