Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Konyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti. Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Konyaspor, bu sezon ligde 2. galibiyetini aldı ve 8 puana ulaşarak 14. sıraya yerleşti.
Ligde ilk 2 hafta kazanan Gençlerbirliği'nin ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Başkent ekibi 8 puanla 16. sırada yer aldı.