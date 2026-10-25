Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Konyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti. Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Konyaspor, bu sezon ligde 2. galibiyetini aldı ve 8 puana ulaşarak 14. sıraya yerleşti. Ligde ilk 2 hafta kazanan Gençlerbirliği'nin ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Başkent ekibi 8 puanla 16. sırada yer aldı.

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