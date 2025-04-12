Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
24’üncü dakikada Konyaspor'a galibiyet golünü Kramer getirdi. Yasir Subaşı’nın sol taraftan içeriye ortasında Jevtovic’in topuk pasıyla topla buluşan Kramer kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. Kramer 2025 yılında çıktığı 14 maçta 11. kez gol sevinci yaşadı.
Göztepe, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta da galibiyet elde edemedi. İzmir ekibi söz konusu maçlarda 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.