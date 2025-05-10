Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 47'nci dakikasında Konyaspor, öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet'in sağ ayağına çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 1-0.
71'nci dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Taha'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda top ağlarla. 1-1.
77'nci dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Uğurcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında top yükselen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-1.
Karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Konyaspor, bu zaferle iç sahada üst üste 6. galibiyetini aldı.