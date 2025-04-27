Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Adana Demirspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Konyaspor ikinci yarıda attığı gollerle maçı 3-1 kazanmayı başardı. Mücadelede ilk golü, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydetti.
Konyaspor'da Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+4’te Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi ve maçı Konyaspor 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 43 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı.