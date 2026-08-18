Konyaspor, orta saha hattını güçlendirmek için Macaristan Milli Takımı'nda görev yapan Rajmund Toth'u kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekip, 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Toth, takım formasıyla 66 numaralı formayı giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Ali Camgöz hazır bulundu" denildi.
Macar Ligi ekiplerinden ETO FC alt yapısından yetişen Toth'un A Takıma yükseldiği ve şu an milli formayı giydiği kaydedildi.
Kulüp, açıklamasında oyuncuya "Hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.