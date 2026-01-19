Süper Lig’in 18’inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
17’nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Deniz Türüç’ün şutunu kaleci uzaklaştırdı.
20’nci dakikada Svendson’un ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Umut Nayir’ın şutunu kaleci uzaklaştırdı.
40’ıncı dakikada Deniz Türüç’ün içeriye ortasında Bjorlo’nun şutunu defans çizgiden çıkardı.
50’nci dakikada Legowski’nin ceza alanı sağ tarafından ortasında Baran Ali’nin şutunu kaleci uzaklaştırmak istedi. Boşta kalan topa vuran Metehan’ın şutu ağlarla buluştu: 0-1.
75’inci dakikada topla birlikte ceza alanına ilerleyen Torres’in şutu az farkla üstten auta çıktı.
90+5’de Berkan’ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Melih Bostan’ın şutu defanstan sekti. Topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır,- Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme (Dk.55 Arif Boşluk), Andzouana(Dk.79 Melih Bostan), Jevtovic(Dk.55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Muleka, Svendsen(Dk. Enis Bardhi), Deniz Türüç, Umut Nayir
İKAS EYÜPSPOR: Jankat,- Onguene, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Arda Yavuz(Dk.64 Radu), Baran Ali, Legowski(Dk.82 Raux Yao), Umut Bozok(Dk.82 Sadia), Pintor(Dk.64 Angel Torres), Metehan Altunbaş(Dk.77 Calegari), Taşkın İlter
GOLLER: Dk.90+5 Muleka (Konyaspor) Dk.50 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Onguene, Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor)