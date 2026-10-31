Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takımın hızlı bir şekilde toparlanıp yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maça dengeli başladıklarını söyledi.

İki duran top golü yediklerini ifade eden Palut, "İlk yarının en az 2-1 bitmesi gerekiyordu ki hem Galatasaray biraz 2-1'in rahatsızlığını yaşasın hem de biz bir coşku kazanalım istedik. İkinci yarıya bu duygularla çıktık, değişiklikler yaptık. Fakat daha ne olduğunu anlamadan maç 4-0 oldu." diye konuştu.

İlhan Palut, yedikleri üçüncü golün defans hatası olduğunu, bu golden itibaren Galatasaray'ın rahat bir tempoya, kendilerinin ise çözümsüzlüğe doğru ilerlediğini anlattı.

Sahada gözle görülür bir hız farkı olduğuna değinen Palut, şunları kaydetti:

"İnanılmaz tempolu oyuncular, hem koşularla hem de uzun metre açılı driplinglerle bizi çok zorladı. Kaliteli bir takım. Hemen bu maçı unutmamız lazım. Çünkü ders alınacak bile çok nokta olmayan bir karşılaşmaydı. Oyundan erken çekildik. Konumumuz belli, iyi durumda değiliz. Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek. Galatasaray'ı tebrik ediyorum."