Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, Samandıra Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI, 2 FUTBOLCU YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada direksiyon başında sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hafif yaralanan 2 genç futbolcuya da olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, kontrol amaçlı çevre hastanelere sevk edildi.
TRAFİKTE İKİ ŞERİT KAPATILDI
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Samandıra geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, güvenli çalışma alanı oluşturmak adına yolun 2 şeridini trafiğe kapattı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Konyaspor Kulübü'nden kazaya ve futbolcuların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.