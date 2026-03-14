Kardelen çiçeği ülkemizde belirli dağ yamaçlarında ve milli parklara yetiştirilen çiçek türlerindendir. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kardelenleri koparanların alacağı cezalar her geçen yıl zamlar ile değişiyor. Kardelen koparanların ne kadar ceza ödeyeceği belli oldu.

CEZASI 699 BİN TL OLDU

Kardelen çiçeği ülkemizde belirli milli park ve bahçelerde yetiştirilen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğundan dikkat edilmesi gereken çiçek türlerinden biridir. Yetiştirme alanlarında yapılan çoğaltma çalışmalarının yanı sıra kardelen çiçeği ile ilgili bir de ceza konusu var.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan sıklıkla bakımı ve yetiştiriciliği gerçekleştirilen kardelen çiçeğinin koparmak ise ciddi bir maddi yaptırım demek.

2026 yılında kardelen çiçeğini yanlışlıkla bile olsa kopardığı tespit edilen bireylerin ödeyeceği ceza miktarı 699 bin 245 TL olarak belirlendi.