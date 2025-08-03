Türkiye’de kum zambaklarının en yoğun olarak bulunduğu İzmir’in Selçuk ilçesinde koruma altına alınan kum zambaklarını koparan veya zarar verenlere 387 bin 141 lira ceza uygulanıyor.
Ancak son günlerde turizm cennetinde iş makinaları ve ATV’lerle koruma altındaki kum zambaklarının yok edilmesine sert tepki gösterildi.
ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI
Acil önlem çağrısında bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Kum zambakları, ATV motorlarının tekerlekleri altında, yüzlerce aracın kumulları betonlaştırmasıyla, bilinçsiz ziyaretçiler tarafından ezilip ve koparılarak tamamen bitti. Acil önlem alınmalıdır” dedi.