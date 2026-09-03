Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya yönüne giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra devrildi. Arkadan gelen sürücüler, kazayı fark ederek ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi ve 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hafif ticari aracın çarptığı köpek hayatını kaybetti.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerini tamamlaması ve yolu temizlemesinin ardından trafik akışı normale döndü.