Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil, takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Alaca ilçesi Yenice köyü yakınlarında seyir halinde bulunan 34 CKS 299 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba Demir (34), aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Gülçimen Özdemir (36) ile Melisa Bay (14) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.