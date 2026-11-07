İngiltere'de yaşayan 70 yaşındaki Colleen Ferguson, köpeğinin sıra dışı davranışı sayesinde akciğer kanserini henüz ilk evresindeyken öğrendi. Alman çoban köpeği Inca'nın sürekli nefesini koklamaya çalışması üzerine şüphelenen kadın, yaptırdığı kontroller sonucunda hayatını kurtaran gerçekle karşılaştı.

Kent bölgesindeki Headcorn kasabasında yaşayan eski veteriner hemşiresi Ferguson, yaşadıklarının 2015 yılında başladığını anlattı. O dönem henüz 2 yaşında olan köpeği Inca, bir gün aniden sahibinin yüzüne yaklaşarak sürekli ağzını koklamaya başladı.

Köpeğinin bu davranışına anlam veremeyen Ferguson, Inca'yı uzaklaştırmaya çalışsa da hayvan aynı hareketi tekrarlamaktan vazgeçmedi. Bir süre sonra köpeğinin kendisine bir şey anlatmaya çalıştığını düşünen kadın, sağlık kontrollerinden geçmeye karar verdi.

İlk testler temiz çıktı, şüphesi devam etti

Ferguson, rutin kan testlerinin sonuçlarında herhangi bir sorunla karşılaşmadı ancak köpeğinin ısrarcı davranışları aklından çıkmadı. Sağlığında bir problem olabileceği düşüncesinden kurtulamayan kadın, bu kez kendi imkanlarıyla kapsamlı bir vücut taraması yaptırdı.

Yapılan incelemelerde Ferguson'a birinci evre akciğer kanseri teşhisi konuldu. Sol akciğerinde golf topu büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

Üstelik kadın, belirgin bir sağlık sorunu yaşamadığını ve yalnızca zaman zaman yorgunluk hissettiğini söyledi. Hayatı boyunca sigara kullanmadığını da belirten Ferguson, teşhis karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Doktorların sözleri köpeğinin hayatındaki yerini değiştirdi

Ferguson, ameliyatla akciğerindeki tümörün çıkarıldığını ve kanserin erken evrede tespit edilmesinin tedavi sürecinde büyük avantaj sağladığını anlattı.

Doktorlar, kanserin bu kadar erken aşamada tespit edilmesinin oldukça zor olduğunu belirtti. Erken teşhis sayesinde Ferguson'un kemoterapi veya radyoterapi görmesine gerek kalmadı.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahın kendisine, köpeğinin hayatını kurtardığını söylediğini aktaran Ferguson, o günden sonra Inca'ya olan minnettarlığının daha da arttığını ifade etti.

Yaşadıklarının ardından yaratıcı yazarlık eğitimi alan Ferguson, kendi kitaplarını yayımlamaya başladı. Köpeğine ise kendisini her fırsatta ne kadar iyi bir hayvan olduğunu söyleyerek teşekkür etmeyi sürdürüyor.