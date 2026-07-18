Silivri merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü A.K., yolda bulunan sokak köpeklerinin üzerine aracını sürdü, olayda bir köpek öldü.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan tutuklandı.