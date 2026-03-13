Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.D. yönetimindeki otomobil yol kenarında bekledikten kısa bir süre sonra hareket etti ve yerde yatan köpeğin üzerinden geçti.

Otomobilin altında bir süre sürüklenen köpek, daha sonra kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine jandarma ekipleri M.D.’yi yakalarken, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alınan köpekte açık yaralar ve ezilmeler tespit edildi.