California’da özel bir mülk üzerinde yapılan rutin bir yürüyüş, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük hazine keşiflerinden birine sahne oldu. "Saddle Ridge Definesi" (Saddle Ridge Hoard) olarak adlandırılan keşifte, 19. yüzyıldan kalma 1.411 adet altın para ele geçirildi. Keşfin üzerinden on yıldan fazla süre geçmesine rağmen, paraların kime ait olduğu ve buraya neden gömüldüğü belirsizliğini koruyor.

KÖPEKLERİNİ YÜRÜYÜŞE ÇIKARAN ÇİFT TESADÜFEN BULDU

Keşif, kamuoyunda yalnızca "John" ve "Mary" isimleriyle anılan evli bir çiftin arazilerinde köpeklerini gezdirdiği sırada gerçekleşti. Topraktan çıkmış eski bir metal kutuyu fark eden çift, kutuyu eve götürerek kapağını açtı. İçerideki çamurun arasından 20 dolarlık bir altın paranın kenarının görünmesi üzerine alan takibe alındı.

Takip eden iki hafta boyunca metal dedektörüyle yürütülen aramalarda toplam 8 metal kutu bulundu. Kutuların içerisinden çıkan 1.411 altın paranın toplam nominal değerinin yaklaşık 28.000 dolar olduğu, ancak koleksiyon değerleriyle birlikte toplam piyasa değerinin 10 milyon doları (yaklaşık 475 milyon 760 bin lirayı) bulduğu açıklandı.

PARALAR FARKLI TARİHLERDE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Koleksiyonun doğrulama ve satış sürecini yürüten Kagin’s firmasından Kıdemli Nümizmat David McCarthy, paraların 1860 ile 1890 yılları arasında basıldığını belirtti. Kutuların farklı derecelerde çürümüş olması ve paraların basım yılları, definenin tek bir seferde değil, zaman içinde farklı dönemlerde gömülmüş olabileceğine işaret ediyor.

Arazinin, 19. yüzyıl California Altına Hücum bölgesine yaklaşık 200 mil mesafede bulunduğunu belirten McCarthy, o dönemde banka erişimi olmayan kişilerin servetlerini toprağa gömerek korumasının yaygın bir yöntem olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, paraların bir kısmının hiç dolaşıma girmemiş gibi kusursuz durumda olması ve bazılarının California'dan binlerce mil uzaklıktaki Georgia eyaletinde basılmış olması, definenin kaynağına dair net bir sonuca varılmasını zorlaştırıyor.