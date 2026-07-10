Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde tıp dünyasını şoke eden, sinema filmlerini aratmayacak mucizevi bir olay gerçekleşti. Henüz 11 yaşındayken tümör nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden ve 24 yıl boyunca karanlığa mahkum olan Lisa Reid, evinde yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından yeniden görmeye başladı.

Genç kadının görme yetisini geri kazanmasını sağlayan şey ise rehber köpeğini öpmek isterken kafasını sehpaya çarpması oldu.

Sehpaya çarptıktan sonra hayatı değişti

Olay gecesi, her akşam yaptığı gibi rehber köpeği Ami’ye "iyi geceler" öpücüğü vermek için eğilen 35 yaşındaki Lisa Reid, mesafeyi ayarlayamayarak başını sert bir şekilde sehpanın köşesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle canı yanan Reid, o an büyük bir değişim hissetmedi ve uykuya daldı.

Ertesi sabah uyandığında ise hayatının en büyük şokunu yaşadı. Gözlerini açan genç kadın, 24 yıldır bir parçasını bile göremediği odasını, eşyalarını ve en önemlisi kendisine yıllardır yoldaşlık eden rehber köpeğini net bir şekilde görebiliyordu.

"Köpeğimi ilk kez dördüm, muhteşem bir duyguydu"

Yaşadığı mucizeyi basına gözyaşları içinde anlatan Lisa Reid, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah uyandım ve her şeyi görebiliyordum. Bunu kelimelerle tarif etmek imkansız. Bana yıllardır rehberlik eden, her şeyim olan köpeğimi karşımda gördüm. Onun neye benzediğini bilmiyordum ama dünyalar güzeli bir canlıydı. Annemi yeniden görebilmek, dünyanın renklerine tekrar kavuşmak muazzam bir lütuf."

Darbe, blokajı açmış olabilir

Lisa Reid’in 11 yaşındayken optik sinirlerine baskı yapan bir tümör nedeniyle kör olduğu biliniyordu. Uzmanlar, Reid'in kafasını çarpma anında yaşanan mekanik şokun, optik sinirler üzerindeki baskıyı veya yıllardır süregelen bir blokajı anlık olarak kaldırmış olabileceğini belirtiyor.

Tıp literatürüne nadir görülen bir vaka olarak geçen bu olay, körlükle mücadele eden yüz binlerce insan için de bilimsel açıdan yeni bir umut ışığı ve araştırma konusu oldu. 24 yıl sonra gelen bu kör talih, sadık bir köpeğe verilen küçük bir sevgi öpücüğüyle tamamen değişti.