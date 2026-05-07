İngiltere’nin derin ormanlarında sıradan bir köpek yürüyüşü, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşifle sonuçlandı. John Smith ve sadık dostu, Dean Ormanı’nın kalbinde gezerken, toprağın altında gizli kalmış 3.400 yıllık bir antik silah olan nadir bir balta başını gün yüzüne çıkardı.

KÖPEĞİ EŞELEDİ TARİH FIŞKIRDI

Her şey, Smith’in köpeğinin bir ağaç kökünde ısrarla toprağı eşelemesiyle başladı. Köpeğinin bir şey bulduğunu fark eden Smith, köklerin arasına baktığında gözlerine inanamadı: Yüzyıllardır orada bekleyen, karakteristik yeşil rengiyle parlayan metal bir parça.Smith, o anı şöyle anlatıyor:

"Köpeğim bir yeri kazıyordu, yanına gittiğimde deliklerin birine sıkışmış, yeşil rengiyle pırıl pırıl parlayan bir metal gördüm. Çekip çıkardığımda bunun sıradan bir parça olmadığını anladım."

TUNÇ ÇAĞININ GİZEMLİ MİRASI

Uzmanlar, bulunan bu parçayı MÖ 1.400 ile 1.275 yılları arasına, yani insanların metalle sanatı birleştirdiği Tunç Çağı'na tarihlendiriyor. "Palstave" tipi olarak adlandırılan bu antik silah, bakır ve kalay karışımından (bronz) üretilmiş. Bu baltayı özel kılan detaylar:

Gelişmiş Teknoloji: Bu eserler, iki parçalı kalıplara erimiş metal dökülerek üretiliyordu.

Tasarım: Ahşap sapa sağlam bir şekilde bağlanabilmesi için üzerinde özel bir halka (loop) bulunuyor.

Çok Yönlü Kullanım: Hem ağaç kesmek ve avcılık gibi günlük işlerde kullanılıyor hem de savaş alanında etkili bir antik silah görevi görüyordu.

HEM ALET HEM STATÜ SEMBOLÜ

Arkeologlar, bu tür buluntuların o dönemde sadece işlevsel olmadığını, aynı zamanda sahibinin toplumsal gücünü temsil eden bir antik silah ve prestij nesnesi olduğunu belirtiyor. Tunç Çağı insanları için bu baltalar o kadar değerliydi ki, bazen sahipleriyle birlikte mezarlara gömülüyor ya da ritüellerin bir parçası oluyordu.

BİNLERCE YILLIK ANTİK BİR YERLEŞİM

Keşfin yapıldığı Dean Ormanı, İngiltere’nin en eski ormanlarından biri. Taş Devri’nden bu yana insan izlerini taşıyan bölge, antik ritüel alanları ve gizemli taş yapılarıyla (cairn) tanınıyor. 2019 yılında burada keşfedilen 24 metre çapındaki devasa taş seti, bölgenin Tunç Çağı’nda önemli bir tören alanı olduğunu kanıtlıyor. İrlanda Ulusal Müzesi uzmanlarından Matt Seaver, bu tür keşiflerin önemini şu sözlerle vurguluyor:

"Tek başına bir nesne değerlidir, ancak nerede bulunduğu bize o nesnenin neden kullanıldığını anlatır. Bu antik silah parçasının bulunduğu yer, manzaradaki anlamını tamamlıyor."

Şu an Dean Miras Merkezi’nde koruma altına alınan balta başı, belgeleme çalışmalarının ardından tarih meraklılarıyla buluşacak.