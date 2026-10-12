Florida’nın Punta Gorda kentinde yaşayan sigorta çalışanı Malia Nummerdor hakkındaki soruşturma, ayrı yaşadığı eşi Erik Nummerdor’un 11 Eylül’de sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından başladı.

Erik Nummerdor, evdeki bozuk para kavanozundan kaybolan paraları araştırmak amacıyla yatak odasına güvenlik kamerası yerleştirdiğini ve kayıtları incelerken aile köpeğiyle ilgili görüntülere rastladığını öne sürdü. Söz konusu kayıtlar daha sonra yetkililere iletildi.

DEDEKTİF RAPORU SORUŞTURMAYA GİRDİ

Charlotte County Şerifliği tarafından yayımlanan açıklamaya göre, dedektifler dijital kayıtları ve şikâyetleri inceleyerek soruşturma yürüttü. Nummerdor, 15 Eylül’deki görüşmede görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve köpeğin ailelerine ait olduğunu doğruladı.

Yetkililer, görüntülerdeki durumun cinsel aktiviteyle uyumlu olduğunu değerlendirdiğini açıkladı. Nummerdor ise cinsel bir eylem gerçekleştiği iddiasını reddetti. Görüşme sırasında avukat talep etmesinin ardından sorgu sona erdi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Nummerdor, hayvanla cinsel aktivite suçlamasıyla tutuklandı. Kefalet miktarının 35 bin dolar olarak belirlendiği, kadının daha sonra kefaletle serbest kaldığı bildirildi.

Bazı haberlerde Nummerdor’un şu sıralar arkadaşlarının evlerinde kaldığı, akşam saatlerinde kendi evine dönerek yemek yemesine ve evcil hayvanlarıyla vakit geçirmesine izin verildiği aktarıldı. İki oğluyla görüşemediği de haberlerde yer aldı. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar kamuya açık resmî açıklamalarda bütünüyle doğrulanmış değil.

Charlotte County Şerifi Bill Prummell, olayla ilgili açıklamasında şaşkınlığını dile getirerek hiçbir hayvanın böyle bir davranışa maruz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Prummell ayrıca Nummerdor’un gözaltı fotoğrafında gülümsemesine de tepki gösterdi.

ESKİ EŞİNDEN İTİRAZ GELDİ

Nummerdor’a destek amacıyla çevrim içi bağış kampanyası başlatıldığı bildirildi. Ayrı yaşadığı eşi Erik Nummerdor ise kampanyayı sosyal medya üzerinden eleştirdi ve kadının yaşam koşullarına ilişkin iddiaları sorguladı.

Nummerdor’un 19 Ekim’de mahkemeye çıkmasının beklendiği haberlerde yer aldı. Hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi; Nummerdor suçsuzluk iddiasını sürdürüyor.