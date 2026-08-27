Medyada "John ve Mary" takma isimleriyle anılan çift, mülklerinin sınırları içerisinde yürüyüş yaptıkları sırada toprağın yüzeyine çıkmış paslı bir kap fark etti. Çiftin merak edip açtığı kabın içinden 19. yüzyıla ait altın sikkeler çıktı.

Olayın ardından bölgede iki hafta boyunca arama yürüten çift, toplam sekiz konteyner içerisinde 1.411 adet altın madeni para çıkardı. ABD tarihinin gömülü en büyük altın hazinesi olarak kayıtlara geçen buluntuların piyasa değerinin 10 milyon doları bulduğu açıklandı.

SADDLE RIDGE HAZİNESİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

"Saddle Ridge Hazinesi" adı verilen keşifte bulunan madeni paraların 1860 ile 1890 yılları arasında basıldığı tespit edildi. Paraların nominal yüz değerinin 28 bin dolar olduğu, ancak mükemmel korunma durumları ve koleksiyon değerleri sayesinde piyasa fiyatının milyon dolarlara ulaştığı belirtildi.

Uzmanlar, saklama kaplarının farklı derecelerde yıpranmış olmasından yola çıkarak altınların tek seferde değil, farklı dönemlerde aynı yere gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Bölgenin Kaliforniya Altın Madeni arama sahası sınırlarında yer almasına rağmen hazinenin kim tarafından gömüldüğü gizemini koruyor.

MİLYON DOLARLIK ALTIN SİKKELERE NE OLDU?

Çift, define avcılarının ilgisini çekmemek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kimliklerini ve mülklerinin tam konumunu yıllarca gizli tuttu. Araştırmacı ve nümismat David McCarthy’nin danışmanlığında paraların büyük bir kısmı internet platformları üzerinden satışa çıkarıldı.

Satıştan elde edilen gelirle borçlarını ödeyen çift, kazancın bir bölümünü hayır kurumlarına bağışlarken bazı nadir parçaları aile yadigarı olarak sakladı. Uzmanlar, Kentucky'deki bir mısır tarlasında 700 altın sikkenin bulunması gibi örnekleri hatırlatarak benzer hazinelerin halen var olabileceğini ifade ediyor.