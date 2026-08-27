Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde kan donduran bir hayvan vahşeti meydana geldi. Mahalle sakini Y.I., evinin bahçesine giren sahipsiz anne köpeği ve yavrusunu hedef aldı. ANNE KÖPEĞİ YARALADI, YAVRUSUNU KATLETTİ Eline aldığı tüfekle bahçedeki hayvanlara ateş açan Y.I., anne köpeği yaralarken minik yavruyu ise vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan ve vahşete tanık olan komşuların ihbarı üzerine adrese vakit kaybetmeden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. ŞÜPHELİYE EV HAPSİ VERİLDİ Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Y.I., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan zanlı hakkında, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçlamasıyla ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

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