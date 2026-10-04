Japonya’da yaşayan ve Tako-san takma adını kullanan kişinin, yaklaşık 20 bin dolar harcayarak kendisine özel bir köpek kostümü yaptırmasıyla başlayan hikâyesine yeni bir gelişme eklendi. Habere göre Tako-san, elinde küçük bir köpekle verdiği pozda yüzünü ilk kez paylaştı.

Köpeklere duyduğu ilgiyi farklı bir deneyime dönüştürmek istediğini anlatan Tako-san, hayatının bir bölümünü köpek davranışlarını taklit ederek geçirmeyi amaçladığını belirtiyor. Gerçekçi görünümüyle dikkat çeken kostümünü de çocukluğundan beri kurduğu hayalin başlangıcı olarak değerlendiriyor.

Özel kostümüyle sosyal medyada tanındı

Haberde yaklaşık 650 bin liraya karşılık geldiği belirtilen kostüm, Tako-san’ın sosyal medyada tanınmasını sağladı. YouTube’da yayımladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştığı aktarılan Tako-san, kostümüyle yürüdüğü ve çevresiyle etkileşime girdiği anları paylaşıyor.

“Hayvan Olmak İstiyorum” başlıklı videosunda parkta gezdiği görüntülere yer veren Tako-san, çevredeki köpeklerin de yanına geldiğini anlattı. Haberde ayrıca, köpeklerin oturuş pozisyonunu daha rahat taklit edebilmek amacıyla bazı cerrahi işlemler geçirdiği iddiasına yer verildi.

Kulübe ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalar

Tako-san’ın deneyiminin yalnızca kostüm giymekle sınırlı kalmadığı da aktarıldı. Habere göre kendisi için bir köpek kulübesi sipariş eden Tako-san, bazı geceleri burada geçirmeye başladı. Daha önce köpek maması yediğini de söylediği belirtildi.

Geçmişte meslektaşlarının tepkisinden çekindiği için yüzünü göstermediğini ifade eden Tako-san’ın, küçük bir köpekle çekilen fotoğrafıyla bu tutumunu değiştirdiği öne sürüldü.

Haberde, sosyal medya paylaşımları farklı ülkelerde ilgi gören Tako-san’ın, bu yaşam deneyimiyle ilgili yeni kararlar almaya hazırlandığı da belirtildi.