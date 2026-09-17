Erzurum Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in makam aracına binmek üzereyken bir köpeğe tekme attığı ve korumasının ise köpeğin sahibine silah doğrulttuğuna yönelik iddiaların sosyal medyada gündem olması üzerine Erzurum Valiliği, kaymakam hakkında idari soruşturma başlattı.





'KORUMA SİLAH DOĞRULTTU' İDDİASI



Olaya ilişkin paylaşılan kamera görüntülerinde kaymakamın evinden ayrılarak makam aracına binmek üzereyken, ikamet ettiği sitede köpeğini yürüyüşe çıkaran bir vatandaşın köpeğine tekme attığı anlar yer aldı.



Valinin köpeğe yönelik tekmelerinin yanı sıra, tartışmanın ardından valinin korumasının araca giderek silahını aldığı ve köpeğin sahibine silah doğrultulduğu da iddialar arasında yer aldı.





SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ



Söz konusu görüntülere ilişkin başlatılan idari soruşturmanın ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar hakkında adli soruşturma başlattı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereğinin hâsıl olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:



“Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, ‘Palandöken Kaymakamı’nın köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği’ şeklinde yer alan haberlerdeki görüntülere ilişkin olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın bütün yönleriyle ilgili 04/09/2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”









