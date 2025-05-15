Görüntüler, ülkenin kuzeyindeki Hauraki Körfezi’nde çekildi ancak yeni gün yüzüne çıktı. O dönemde av mevsimini izleyen bilim insanları, yaklaşık üç metrelik bir sivriburun camgöz türü köpekbalığının sırtında tuhaf bir şekil fark etti.

Auckland Üniversitesi'nden denizbilimci Rochelle Constantine, ilk başta köpekbalığının sırtındaki turuncu izi bir yara ya da balıkçılık ekipmanına takılma durumu zannettiklerini ifade etti. Constantine, “Bu bir duba mı? Bir balıkçılık tertibatına mı takılmış, büyük bir ısırık mı almış?” diye düşündüklerini belirtti.

Ancak drone’la daha yakından yapılan gözlem, yanıtı açıkça ortaya koydu: Köpekbalığının sırtında tüm dokunaçlarıyla tutunmuş bir ahtapot vardı.

Görüntülerde yer alan canlı, güney yarımkürenin en büyük ahtapot türü olan Maori ahtapotuydu. Bu tür genelde denizin dibinde yaşamasıyla biliniyor. Dolayısıyla, su yüzeyine yakın ve sıkça oraya uğramayan sivriburun camgöz gibi bir türün üstünde görülmesi bilim insanlarını oldukça şaşırttı.

Constantine, “10 dakika sonra bölgeden ayrıldık, bu yüzden sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak ahtapot bu yolculuğu uzun süre sürdürmüş olabilir. Bu tür köpekbalıkları saatte 50 kilometreye ulaşabiliyor” dedi.