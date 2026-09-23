ABD'nin Florida eyaletinde ev içi hırsızlığı tespit etmek amacıyla kamera sistemi kuran bir adam, 38 yaşındaki eşi Malia Nummerdor'u aile köpeğiyle cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından başlatılan aile içi şiddet soruşturması kapsamında tutuklanan Nummerdor, hayvanla cinsel temasta bulunmakla suçlandı. Charlotte County Hapishanesi'ne konulan iki çocuk annesi kadın, sorgusunda görüntülerde kısmen çıplak olduğunu kabul edip "sadece köpeği okşuyordum" diyerek suçlamaları reddetti. Kefaletle serbest bırakılan Nummerdor hakkında henüz resmi bir mahkumiyet kararı verilmedi.

KADIN İÇİN 30 BİN DOLARLIK YARDIM KAMPANYASI

Yaşananların ardından Nummerdor'un yakın arkadaşları, 19 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde kadının yasal savunma masraflarını karşılamak ve ailenin acil yaşam ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 30 bin dolarlık bir yardım kampanyası başlattı.

SupportNow platformu üzerinden yürütülen kampanyada, asılsız iddialar nedeniyle Nummerdor ve iki çocuğunun evlerinden çıkarılarak hayatlarının altüst olduğu belirtildi. Sosyal medyada da destek gören ve yardım çağrısını kendi hesabında paylaşan kadına bazı takipçileri övgü dolu mesajlar attı.

Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Charlotte İlçe Şerifi Bill Prummell ise karşılaştığı durum karşısında meslek hayatında ilk kez söyleyecek söz bulamadığını ifade etti. Davranışı "iğrenç" olarak nitelendiren Prummell, hiçbir hayvanın bu tür bir muameleye maruz bırakılamayacağını ve bölgede benzer eylemlere karşı kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.