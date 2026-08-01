Köpekler çevrelerini büyük ölçüde koku alma duyuları sayesinde tanır. İnsanlar dünyayı ağırlıklı olarak görerek ve konuşarak algılarken, köpekler adeta kokuları "okur". Burunlarında bulunan yüz milyonlarca koku reseptörü ve insanların sahip olmadığı özel koku alma organı sayesinde, bizim fark edemediğimiz kimyasal sinyalleri bile algılayabilirler. Bu gelişmiş yetenekleri sayesinde kayıp kişileri, yasa dışı maddeleri ve hatta bazı sağlık değişikliklerini tespit edebildikleri biliniyor.

Kasık bölgesi neden ilgi çekiyor?

İnsan vücudu sürekli olarak koku molekülleri salgılıyor. Bu kokuların en yoğun olduğu bölgeler ise apokrin ter bezlerinin bulunduğu koltuk altları ve kasık bölgesi.

Köpekler için kasık bölgesi, hem güçlü koku sinyalleri taşıması hem de kolay ulaşılabilir olması nedeniyle en dikkat çekici noktalardan biri. Bu kokular sayesinde karşılarındaki kişinin cinsiyeti, yaşı ve fiziksel durumuna ilişkin çeşitli ipuçları elde edebiliyorlar. Uzmanlara göre köpeklerin bu davranışı, insanların tanışırken isim sormasına benzer bir bilgi toplama yöntemi.

Neden bazı insanları daha fazla kokluyorlar?

Bazı kişilerin köpeklerin daha fazla ilgisini çekmesi de tesadüf değil. Amerikan Köpek Kulübü'ne (AKC) göre hormonal değişimler vücut kokusunu etkileyebiliyor. Bu nedenle köpekler; adet dönemindeki, kısa süre önce doğum yapmış, hormonal değişiklik yaşayan ya da normalden farklı bir vücut kokusuna sahip kişilere karşı daha meraklı davranabiliyor.

Üstelik bu durum yalnızca yabancılar için geçerli değil. Köpekler, yıllardır birlikte yaşadıkları sahiplerindeki küçük koku değişimlerini bile fark edebiliyor. Bu nedenle kişisel kokunun yoğun olduğu kıyafetlere veya iç çamaşırlarına ilgi göstermeleri de uzmanlara göre tamamen doğal bir davranış olarak değerlendiriliyor.