Köpeklere karşı sergilediğimiz bazı davranışlar bizler için normal sayılsa da patili dostlarımız bu durumdan bizler kadar memnun kalmayabilir. Köpeklerin iletişim dili insanlara göre çok daha farklı olduğundan onların hoşuna gideceğni sandığımız bazı davranışlara ters tepkiler verebilirler. Bu gibi davranışlardan biri özellikle köpeklerin tehdit altında hissetmesine ve saldırganlaşmasına neden oluyor.

KÖPEKLERE BUNU SAKIN YAPMAYIN

Uzmanlar köpeklerin bazı sevgi göstergesi davranışlara ters tepki verebildiklerini ortaya koydu. Bu davranışların başında ise kendisini çok sevdiğimiz için köpeğimize sarılmak geliyor. Köpekler bazı davranışları tehdit olarak algıladığından kendilerince bir saldırı ile bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Köpeklere sarılmak onların kendini kısıtlanmış hissetmesine neden oluyor. Tehlike hissettiği anda kaçma içgüdüsü taşıyan köpekler onlara sarıldığımız zaman kaçamayacaklarından bu sarılma eylemini bir kısıtlama olarak görüyorlar. Bu da onların oluşan tehdidi ortadan kaldırmak için saldırmalarına neden oluyor.

SARILMAK YERİNE BUNU YAPIN

Köpekler sarılmayı bir tehdit unsuru olarak algıladığından düşünmeden köpeğinize sarılmak hem onun rahatsız hissetmesine hem de sinyalleri algılamadığınızda sizin zarar görmenize neden olacaktır. Sarıldığınızda köpeğiniz dudaklarını yalamaya, gözlerinin beyazını göstermeye ve esnemeye başlıyorsa bu saldırabileceğini gösterir.

Bunun yerine köpeklerin size gelmesine müsaade edin. Sarılma eyleminden ziyade köpeklerin kulak arkası ve karın bölgesini sevebilirsiniz. Köpekler bu sevme biçiminden çok daha fazla keyif alırlar.