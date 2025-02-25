Osmaniye Hayvan Barınağı'nda sabah saatlerinde içlerinde yavruların da bulunduğu birçok köpek zehirlendi. Barınakta, köpeklerin canlı canlı gömüldüğü ortaya çıktı. Köpek ölümlerine ilişkin soruşturma kapsamında veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, mevcut görevlerinden alınıp başka birimlerde görevlendirildi.

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kentteki hayvan barınağında köpeklerin zehirlenip öldürüldüğü iddialarına ilişkin Osmaniye Valiliği tarafından inceleme yapılırken, Osmaniye Belediyesi ise idari soruşturma başlattı.

4 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Belediyemiz Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki olaylarla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar; veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, hayvan barınağındaki görevleri sonlandırılarak başka birimlerde görevlendirilmişlerdir. Olayla ilgili adli kovuşturma ve idari soruşturma devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.