Saldırı nedeniyle dün sızıntı iddaasıyla gündeme gelen Çernobil’de görüntülenen “mavi köpekler”in gizemi çözüldü. Sosyal medyada radyasyon nedeniyle renk değiştirdikleri iddia edilen köpeklerin aslında bölgedeki devrilmiş bir portatif tuvalet nedeniyle maviye büründüğü açıklandı.

Ekim ayında Çernobil’in yasak bölgesinde dolaşırken görüntülenen mavi tüylü köpekler, hem bilim insanlarının hem de bölgeyi takip eden kuruluşların dikkatini çekmişti. Dogs of Chernobyl (Çernobil’in Köpekleri) ekibi, kısırlaştırma çalışmaları sırasında tamamen mavi üç köpekle karşılaştıklarını duyurmuş ve renk değişiminin nedeninin bilinmediğini belirtmişti.

Sosyal medyada birçok kişi görüntüleri radyasyonun etkisi olarak yorumlarken, yeni açıklama şüpheleri başka yöne çevirdi.

"RADYASYON DEĞİL, PORTATİF TUVALET"

Çernobil’in Köpekleri Programı’ndan bilim insanı Timothy Mousseau, köpeklerdeki renk değişiminin nükleer etkiyle ilgisi olmadığını söyledi. Mousseau, köpeklerin bir portatif tuvaletin devrilmesi sonucu ortaya saçılan mavi renkteki maddeyle temas ettiğini belirtti.

Mousseau açıklamasında, “Mavi renk, köpeğin sağlıksız davranışlarının bir işareti olabilir. Köpek sahipleri bilir, birçok köpek dışkı da dahil olmak üzere bulduğu her şeyi yiyebilir” ifadelerini kullandı.

EVCİL HAYVANLAR EVRİM GEÇİRDİ

1986’daki nükleer felaketin ardından bölgede bırakılan evcil hayvanların nesilleri Çernobil çevresinde yaşamayı sürdürüyor. 2024’te yayımlanan bir araştırma, bu köpeklerin yüksek radyasyona, ağır metallere ve çevresel kirliliğe karşı belirgin bir dayanıklılık geliştirdiğini ortaya koymuştu.

Uzmanlar, köpeklerin maviye dönmesinin bu biyolojik adaptasyonlarla ilgisi olmadığını vurguluyor.