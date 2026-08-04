Araştırmalar, özellikle "gezmeye çıkalım", "ödül", "top" gibi daha önce öğrendikleri kelimeleri duyduklarında köpeklerin başlarını daha sık eğdiğini gösteriyor. Uzmanlar bunun, insan dilini insanlar gibi anladıkları anlamına gelmediğini, ancak tanıdıkları kelimeleri ses tonu ve beden diliyle birlikte değerlendirdiklerini belirtiyor.

DAHA İYİ DUYMAK VE YÜZÜNÜZÜ GÖRMEK İÇİN

Veterinerler ve hayvan davranışı uzmanlarına göre baş eğme hareketi, sesin geldiği yönü daha doğru belirlemelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda özellikle uzun burunlu köpeklerde burun, yüzünüzün bir kısmını kapatabildiği için başlarını eğerek ağız hareketlerinizi ve mimiklerinizi daha net görebiliyorlar. Böylece hem söylediğiniz kelimeleri hem de duygusal ifadenizi birlikte değerlendirebiliyorlar.

DUYGULARINIZI DA OKUMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bilim insanları, köpeklerin binlerce yıllık evcilleşme sürecinde insanların ses tonu, yüz ifadeleri ve davranışlarını yorumlama konusunda dikkat çekici bir beceri geliştirdiğini belirtiyor. Başlarını yana eğdiklerinde yalnızca sizi dinlemiyor, aynı zamanda ne hissettiğinizi ve kendilerinden ne beklediğinizi anlamaya çalışıyorlar. Bu nedenle uzmanlara göre bu hareket, köpeklerin insanlarla kurduğu güçlü sosyal iletişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.