Gençlerbirliği’nin sahaya çıkan ilk 11’inin para değeri 14 milyon 600 bin Euro, Galatasaray’ın 235 milyon 250 bin Euro. Bir kısım der ki “Futbol ticaret değil.” Ben de diyorum ki “Futbol ticaret oldu.” Dumansız bir fabrika. Türkiye’de ve dünyada dönen paraları düşünün, bunlara iddaaları falan da katarsanız inanılmaz büyük paralar. Yıllarca söylediğim şu: “Ne veriyorsun ne alıyorsun?” Üç büyük takım yıllardır hovardaca para harcadı. Sonuç sıfır. Dünkü Galatasaray’ın oyununa bakın, bir de Gençlerbirliği’nin oyununa bakın. Türkiye’yi tanımayan, yurt dışından biri gelip maçı seyretse “Gençlerbirliği daha iyi takım” der. Dün Galatasaray için ‘kötü’ diyemeyeceğim. Çünkü çok kötüydü. Kenarda Okan, onlardan da kötüydü. Galatasaray’ın sahadaki mücadelesi rezaletin ötesi. Bakın, Galatasaray 1-0 galip, üç puanı aldı. Galatasaray’ın attığı gol nasıl oldu? Bence Eğribayat değil, Eğribacak attı. Ama şimdi maçtan sonra beyanatlar gelir: “Şanssızdık. Bu gol bizi şampiyonluğa götürür.” Ha bire doğrama. La Fontaine’den Masallar. Ondan sonra da Avrupa’ya çıkınca tokadı yiyoruz. Avrupa’da oynarken Fener’in ve Galatasaray’ın bagajları şimdiden doldu yedikleri gollerden. Türkiye’de mi ne oluyor? Köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar. Galatasaray’ı seyrettikten sonra Fenerbahçe ondan bir iki tık daha fazla iyi oynadı. İsmail Kartal bu galibiyete çok sevinmiştir. Çünkü Aston Villa maçından sonra verdiği beyanat enteresandı. Şampiyonlar Ligi’nde altı yemiş bir takımın teknik direktörü diyor ki, “Üç gün sonra çok önemli maçımız var Alanyaspor ile, kendimizi affettireceğiz.” Hani zannedersiniz ki Aston Villa maçından sonra Real Madrid ile oynayacak. Çok önemli çünkü! Ya senin Aston Villa maçını dünya seyrediyor, Alanya maçını biz seyrediyoruz İsmail Kartal! Kimi yiyorsun? Galatasaray teknik direktörü sahaya bahane buluyor. Öteki hakeme bahane buluyor. “Hakem” demişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim: İlk yarıda Alanyaspor lehine net bir penaltıyı görmezden geldiler. İkinci yarı hakemin önünde vermediği faule VAR çağırdı. Eğer ona faul veriyorsanız, o penaltı pozisyonuna üç tane penaltı vermeniz lazım. Bizde böyle. Yerli VAR’lar sahneye çıkmaya başladılar. Bir de şu enteresan tabi, kimine yabancı VAR, kimine yerli VAR! O da bir tuhaf olmaya başladı. Alanyaspor sarı-lacivertlilerin sıkletinde değil. Madem takımların mali değerlerini yazdık, sahaya çıkan 11’lerde Fenerbahçe’nin mali portresi 143 milyon Euro, Alanyaspor’un 15 milyon 750 bin Euro. Peki futbol olarak bu kadar fark var mıydı? Hayır. Ama dün gece çok enteresan bir şey yaşandı. Kahveci’nin üç golü sayılmadı. Doğru muydu? Doğruydu. Kahveci de bunun üzerine maçtan sonra bir bardak soğuk su içmiştir.