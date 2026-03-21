YAP-işlet-devret modeli ile 18 Mart 2022 yılında devreye alınan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde tutmayan garantilerinin faturasını yine vatandaşlar ödeyecek.

4 yılı geride bırakan köprüden 65 milyon araç geçeceği garanti edilmişti. Ancak araç geçişi garanti edilen rakamın sadece yüzde 15’inde kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu zamandan ve akaryakıttan tasarruf edildiğini boğaz geçişinin 6 dakikaya düştüğünü söyledi. Garanti edilen araç sayısı ile gerçekleşen araç sayısı ve şirkete Hazine tarafından yapılan garanti ödemelerini ise halen açıklamadı.

‘YÜZDE 80 HATA PAYI’

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 4 yılın sonunda işletmeci firmaya garanti edilen araç sayısının 65 milyon 700 bin olduğuna dikkat çekti. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen araç sayısının ise 10 milyonda kaldığını aktaran Sarıgül, “Günlük 45 bin araç garantisinin olduğu köprüden geçiş yapan araç sayısı 2025’te günlük 8 binde kaldı ve yüzde 80 hata payı oluştu” dedi.

“86 milyon vatandaşın sırtına garantiler nedeni 12 milyar 500 milyon lira yüklendi” diyen Sarıgül, “Köprü geçiş ücreti Euro kuru üzerinden belirleniyor. 2025 için Hazine kasasından şirkete garantiler nedeniyle 285 milyon Euro daha ödeyecek” ifadelerini kullandı.

“Otoyol bağlantısı hariç sadece köprünün maliyeti 1 milyar 750 milyon Euro” diyen Sarıgül, “4 yılda garantiler nedeni ile yapılan ödeme ise 1 milyar 100 milyon Euro” bilgisini verdi.

Sarıgül

Şirket, 3 köprü parası kazanacak

“İşletmeci firma geçiş yapan araç gelirleri ile birlikte 4.5 yılda köprü maliyetini karşılayacak” açıklamasını yapan CHP’li Mustafa Sarıgül, firmanın 2034 yılına kadar köprüyü işleteceğini dile getirdi. “Bir köprü yaparak üç köprü parası kazanacak” ifadelerini kullanan Sarıgül, “Bayram nedeniyle işletmesi devlete ait olan köprü ve otoyollar ücretsiz ama 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 4 gün için şirkete 180 bin araç garantisi verildi” diye konuştu.