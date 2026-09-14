Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile otoyolların işletme haklarının 30 yıllığına özel sektöre devri için düğmeye basılırken İtalya’daki Morandi Köprüsü faciası özelleştirmenin ağır faturasını gündeme getirdi.

BURDAKİLERE TALİPTİ

Devlet tarafından inşa edilip özel şirkete devredilen otoyol projesindeki köprü, şirketin bakımları ihmal etmesi nedeniyle çöktü, 2018’de yaşanan olayda 43 kişi hayatını kaybetti.

Firma yetkilileri hakkında dava açıldı, şirketin eski CEO’suna 12 yıl hapis cezası verildi, 32 kişi de mahkum oldu. ‘Autostrade per l’Italia’ adlı şirket 2012’de Türkiye’deki köprü ve otoyollara da talip olmuştu. İtyalya’daki özelleştirmede, köprü ve otoyolunun işletme hakkı, çoğunluk hissesi Benetton ailesinin kontrolündeki Autostrade per l’Italia şirketine geçti.

Şirket, gişe gelirlerini toplamanın yanı sıra yolun ve köprünün tüm bakım, onarım ve güvenliğinden de sorumlu oldu. Facianın ardından yürütülen soruşturmada firmanın maliyeti azaltmak için özelleştirmeden sonra köprünün bakımını ihmal ettiğini belirlendi.