İstanbul'da akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra büyüdü.
OTOBÜSÜN CAMINI KIRDI
Tartışmanın tırmanması üzerine motosiklet sürücüsü, elinde bulunan bir cismi İETT otobüsüne fırlattı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı kırıldı. Olayı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü daha sonra bölgeden uzaklaştı.
YOLCULARIN PANİĞİ KAMERADA
Camın kırılmasıyla birlikte otobüsün içinde bulunan yolcular panik yaşadı. Olay anı ve otobüsün içindeki durum, yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.