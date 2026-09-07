Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyolların özelleştirilme kararı, yeni bir tartışmayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2013’te bu köprü ve otoyollar için verilen 5.7 milyar dolarlık teklifi az bulmuş ve “7 milyar doların altı vatana ihanet olur” demişti. Bu ifade doğrultusunda, özelleştirilecek 2 köprü, 8 otoyol ve çok sayıda çevre otoyolu ile bunların bağlantı yollarından elde edilecek gelirlerin de 7 milyar doların üzerinde olması gerekiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu

2012’DE İHALE YAPILMIŞTI

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre ise 2025’te 26 milyar lira olarak tahmin edilen özelleştirme gelirlerinde 2026’da yedi kattan fazla artırılarak 185 milyar lira hedeflendi. Bu rakam güncel kurla3.8 milyar dolar ederken, özelleştirmelerin toplam hacmi bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013’teki beklentisinin oldukça altında kalıyor. Burada köprü ve otoyol ihaleleri önemli kaynaklardan biri olacak. Aynı köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için ilk ihale 17 Aralık 2012’de yapılmıştı. Koç Holding, Malezyalı UEM Group ve Ülker Grubuna ait Gözde Girişim ortaklığı, 25 yıllık işletme hakkı için 5 milyar 720 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. Ancak o dönem Başbakan olan Erdoğan, bu teklifi yetersiz buldu ve “Benim için 7 milyar doların altında böyle bir özelleştirme vatana ihanet olur” dedi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından ihale iptal edildi.

Niğde-Mersin Otoyolu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na danışmanlık hizmeti veren İngiltere merkezli Ernst & Young, köprü ve otoyol işletmeciliğinde deneyimli, uluslararası ölçekte öne çıkan şirketlerle temaslarını sürdürüyor. İspanya, Güney Kore ve Çin merkezli şirketlerin yanı sıra Türkiye’den iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon ve Limak’ın yanı sıra Makyol, IC İçtaş ve Cengiz Holding’in de ihaleyle ilgilendiği ifade ediliyor.

Turhan Çömez

Yapımı 50’nci yıla yetişti, satışı 103’üncü yılda

Türkiye’nin kalkınma hamlelerinin önemli bir parçası olan ve açılışı Cumhuriyet’in 50’nci yılına yetiştirilen Boğaziçi Köprüsü ile 8 otoyol ve bazı çevre yollarının batan geminin malları gibi özelleştirilmeye çalışıldığını aktaran İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez, elde avuçta olanın satıldığını söyledi.

Çömez, köprünün yapım aşamasındaki fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Onlar yapımını Cumhuriyet’in 50. yılına yetiştirmeye çalıştı. Bunlar ise satışını Cumhuriyet’in 103. yılına yetiştirmeye çalışıyor. Sürekli eleştirdikleri, o eski Türkiye dedikleri dönemde, milletimizin vergileri ile yapılan ve kâr eden bütün işletmeleri, eserleri, değerleri haraç mezat sattılar, son olarak sıra bunlara geldi. Batan geminin malları sanki!”

Yavuzyılmaz: Bakanlık verileri çarpıtıyor

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını savundu.

Deniz Yavuzyılmaz

Bakanlık açıklamasında söz konusu köprü ve otoyolların 2025 yılı gelirinin 600 milyon dolar bakım ve onarım giderlerini ise 300 milyon dolar olarak beyan edildiğini kaydeden Yavuzyılmaz, “Karayolları Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre köprü ve otoyollardaki vatandaşın ödediği tutar yani toplam gelir 804 milyon dolardır. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre ise 2025 yılı bakım ve onarım giderleri 126 milyon dolardır. Görüldüğü gibi Bakanlık açıklamasındaki çarpıtmalar, devletimizin ve milletimizin çıkarlarına açıkça aykırıdır” diye konuştu.

Bursa Çevre Otoyolu

Bursalılara özelleştirme şoku

Cumhurbaşkanı Kararı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki kesimi, bağlantı yolları ve bu güzergah üzerindeki bazı tesislerin özelleştirme kapsamına alınması kentte yaşayan halkın da tepkisine neden oldu. Vatandaş bugüne kadar ücretsiz olarak kullandıkları otoyollardan şimdi ücret alınacak olmasına isyan etti. Bursa trafiğini rahatlatmak için yapılmış olan ve ücretsiz olarak kullanılan çevreyolunun özelleştirilmesi ile trafiğin şehir içine akacağına dikkat çeken vatandaşalar sosyal medyadan karara tepki gösterdi.