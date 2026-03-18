CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamuya ait köprü ve otoyolların özelleştirme planını hatırlatarak, vatandaşların bu bayramda "son kez" ücretsiz geçiş yapabileceğini iddia etti.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyollar ve köprüler (İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu) ise her zamanki gibi yine bu bayram da ücretli olmaya devam edecek.

"BU BAYRAM SON KEZ ÜCRETSİZ OLACAK"

Ramazan Bayramı öncesinde sosyal medya hesabından kritik bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile kamuya ait 7 otoyolun son kez ücretsiz olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, AKP'nin özelleştirme planları doğrultusunda, vatandaşların bu güzergahlardan gelecek yıldan itibaren bayramlarda ücretsiz yararlanamayacağını savundu.

BAKAN URALOĞLU: "SATIŞ YOK, İŞLETME HAKKI GÜNDEMDE"

Hatırlanacağı üzere, kamuoyunda yankı uyandıran özelleştirme iddialarına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyolların doğrudan satışının söz konusu olmadığını belirterek "Gerek otoyollarda gerekse bazı yollarda ağır bakımlar yapmaya başladık. Bu da bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu maliyetleri işletmeciye yükleyebilir miyiz diye bir çalışma yaptırıyoruz" demişti. Bakan, bu modelle bütçe üzerindeki yükü hafifletmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Ancak köprülerin özelleştirilmeyeceğine dair bir sinyal vermemişti.

"MALİYETİ VERGİLERLE DEFALARCA ÖDENDİ"

Bakanlığın "işletme hakkı devri" formülüne tepki gösteren Deniz Yavuzyılmaz ise bu yolların maliyetinin yıllar içinde vatandaşın vergileriyle zaten defalarca ödendiğini hatırlattı. Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerini örnek gösteren Yavuzyılmaz, işletmesi özel şirketlerde olan yolların bayramlarda da ücretli olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:

"AKP’nin planına göre; gelecek yıldan itibaren bayramlarda bu köprüler ve otoyollar artık ücretsiz olmayacak. Bu bayram, kamuya ait yollardan son ücretsiz geçiş imkânı olabilir."

ÖZELLEŞTİRME TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Hükümetin bakım maliyetlerini gerekçe göstererek üzerinde çalıştığı "işletme hakkı devri" modeli, muhalefet tarafından "gizli özelleştirme" olarak nitelendiriliyor. Vatandaşlar bu bayramda ücretsiz geçişin tadını çıkarırken, bir sonraki bayramda gişelerde nasıl bir tabloyla karşılaşılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bakanlığın 'bütçe yükü' gerekçesiyle üzerinde çalıştığı modelin, bayramlardaki ücretsiz geçiş protokolünü nasıl etkileyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.