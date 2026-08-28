Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyolların, işletme hakkı devri yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi için çalışmalar hızlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile bu konuda danışmanlık hizmeti veren Ernst & Young (EY) köprü ve otoyol işletmeciliğinde deneyimli ve küresel ölçekte öne çıkan uluslararası firmalarla temas kuruyor.

YABANCI İLGİSİ

Yabancı taliplerde İspanya’nın ardından Güney Kore ve Çinli bazı firmaların, yerli taliplerde ise IC İçtaş, Limak, Kalyon ve Cengiz Holding’in köprü ve otoyol özelleştirmesini yakın markaja aldığı ifade edildi.

Kaynaklar, özelleştirilecek köprü ve otoyollarla yabancı bazı yatırımcıların ilgilendiğini belirterek, “Örneğin Güney Kore ve İspanya bu konuda öne çıkıyor. Bu ülkelerde bazı yatırımcılar süreci yakından takip ediyor” dedi. Kaynaklar, Çinli bazı firmaların da ilgisinin olduğunu belirterek ihalede daha çok sayıda yabancı yatırımcının da yer almasının olası olduğunu söyledi.

YERLİ TALİPLER

İhaleyi, yerli yatırımcılar da yakından takip ediyor. Kaynaklar, yap-işlet-devret modeliyle inşa ettikleri köprü

ve otoyolları işleten şirketlerin, ihaleye girebileceklerine işaret ederek çok sayıda yerli şirketin teklif vermesinin beklediğini vurguladı.

Kaynaklar, yerli ve yabancı ortaklığı için “Konsorsiyum olarak da ihaleye teklif verebilirler, yalnız da girebilirler. IC İçtaş, Limak, Kalyon, Makyol ve Cengiz Holding‘in ihaleye girmeleri beklenebilir” diye yanıtladı.

2 seçenek masada

Köprü ve otoyolların, ekonomik bütünlüğü göz önüne alınarak, belli sayıda parçalara bölünerek özelleştirilmesi ilk seçenek arasında yer alıyor. İkinci seçenek ise 2013 yılında olduğu gibi köprü ve otoyolların blok olarak özelleştirilmesi. Kaynaklar, bu konuda alınmış bir kararın olmadığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özelleştirme için 2013'te verilmek istenen 5.7 milyar dolarlık teklifi yetersiz bularak "Bu ihaleyi onaylarsam vatana ihanet ederim" ifadesini kullanmıştı.