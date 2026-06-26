Texas A&M Üniversitesi araştırmacıları, doğadaki liken sistemlerinden ilham alarak kendi hasarını bağımsız olarak onarabilen yapay bir beton üretti. Geliştirilen bu malzeme, altyapı projelerindeki mikro çatlakların korozyona yol açmadan kendiliğinden kapanmasını sağlıyor.

ÇATLAKLAR KENDİ KENDİNE KAPANACAK

Yeni teknoloji, bir mantar ile siyanobakteri arasındaki ortak yaşam formuna dayanan liken mekanizmasını temel alıyor. Malzemenin gözenekli yapısına yerleştirilen yapay sistem, yüzeyde herhangi bir hasar veya çatlak oluşana kadar uyku modunda bekliyor.

Çatlak meydana geldiği anda dış ortamdan nem, hava ve ışığı alan sistem otomatik olarak aktif hale geçiyor. Yapay mikroorganizmalar, çevredeki kaynakları kullanarak hasarlı bölgeyi doğal kireç taşına benzer bir madde olan kalsiyum karbonatla dolduruyor.

KRİTİK ALTYAPI PROJELERİNDE TEST EDİLECEK

Araştırmacılar, geliştirilen biyolojik sistemin dışarıdan ek bir besin maddesine veya kimyasal sızdırmazlık malzemesine ihtiyaç duymadığını bildirdi. Tamamen çevre dostu olan bu yöntem, onarım maliyetlerini düşürürken beton yapıların ömrünü doğrudan uzatıyor.

Laboratuvar aşamasındaki teknoloji; don, yağmur, hava kirliliği ve mekanik aşınma gibi zorlu açık hava koşullarında test edilmeye devam ediyor. Testlerin başarıyla tamamlanması halinde malzemenin köprü, tünel, baraj ve ulaşım merkezlerinde kullanılması planlanıyor.