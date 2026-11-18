Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu Dönekse Köprüsü yakınlarında meydana geldi.
Tokat'tan Niksar yönüne giden Murat A. (31) yönetimindeki otomobil ile Niksar'dan Tokat yönüne giden Bahattin B. (46) yönetimindeki otomobil köprü üzerinde çarpıştı.
Kazada sürücüler Murat A. ve Bahattin B. ile araçlarda bulunan Meryem B. (49), Esra A. (27), B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak (2) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Zehra Erva Ablak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.