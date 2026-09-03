Temizlik çalışmalarına son dönemde New Yorklu gönüllüler de katıldı. Ellen Baum isimli bir kadın, köprünün korkuluklarına bırakılan nesneleri kendi imkanlarıyla toplamaya başladı. Kısa sürede başka gönüllüler de çalışmaya destek verirken, kesilmesi gereken kilitleri çıkarmak için daha güçlü ekipmanlar kullanılmaya başlandı.

BİNLERCE KİLİT KÖPRÜDEN SÖKÜLDÜ

Brooklyn Köprüsü'ne aşk kilidi bırakma alışkanlığı özellikle 2000'li yılların sonlarından itibaren yaygınlaştı. Çiftler isimlerini veya tarihleri yazdıkları kilitleri korkuluklara takarak anahtarlarını nehre atmaya başladı.

Ancak kilitlerin sayısının giderek artması güvenlik ve bakım sorunlarını beraberinde getirdi. New York Ulaştırma Dairesi'nin geçmiş verilerine göre yalnızca 2015 yılında köprüden 11 binden fazla kilit kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının o dönemde yıllık maliyeti yaklaşık 116 bin dolara ulaştı. 2013'ten 2026'ya kadar çıkarılan kilitlerin sayısı ise 34 bini geçti.

Sorunun yalnızca görüntü kirliliğinden ibaret olmadığı da ortaya çıktı. Kilitlerin ağırlığı geçmişte köprüdeki bir destek telinin kopmasına yol açtı ve aşağıdaki araç trafiği için güvenlik riski oluşturdu. Bunun üzerine yetkililer köprü boyunca uyarı tabelaları yerleştirdi.

TAKANLARA 100 DOLAR CEZA VAR

New York yönetimi, Brooklyn Köprüsü'ne kilit veya başka bir nesne takılmasını yasaklıyor. Kurala uymayan ziyaretçilere 100 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor. Kent yönetimi ayrıca belirli aralıklarla köprüde temizlik yaparak bırakılan kilitleri kaldırıyor.

Yasağa rağmen köprüde hâlâ zaman zaman yeni aşk kilitleri görülüyor. Bu yıl yapılan incelemelerde kilitlerin geçmiş yıllara kıyasla azaldığı ancak korkuluklara plastik poşet, saç tokası, peçete ve çeşitli kişisel eşyaların bırakılmaya devam ettiği görüldü.

Kent yetkilileri tarihi yapıya herhangi bir nesne bırakılmamasını isterken, gönüllülerin başlattığı temizlik çalışmaları da devam ediyor. New York Ulaştırma Dairesi ise köprüde düzenli temizlik yaptığını ve bırakılan nesneleri kaldırdığını belirtiyor.