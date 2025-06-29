İstanbul’da, iş insanı İlhan Arık (41), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden boğaza atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Köprü üzerinde aracından inerek boğaza atlayan Arık’ı görenlerin ihbarı üzerine, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin boğazda yaptığı arama çalışmaları sonucu Arık, Ortaköy iskelesine çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'YETİM BÜYÜDÜM'

İlhan Arık’ın 2024 Ocak ayında Haberler.com’un YouTube yayınında anlattığı hayat hikayesi, olayın ardından tekrar gündeme geldi.

Arık, yayında yaşadığı acıları şu sözlerle dile getirmişti:

“Babam evde ölü bulundu, yetim büyüdüm. Babamı hiç tanımadım, yokluğunu hep hissettim. Başkalarının kıyafetleriyle büyüdüm. 3 aylık oğlumu hastane ihmali yüzünden kaybettim. Erkek evlat çok istedim, baba sevgisi görmedim, oğlum görsün istedim ama olmadı. Günlerce beşiğin başında ağladım. 1999 depreminde Sakarya’da enkazdan çıktık, 14 yaşında cansız bedenler çıkardım. Hep yalnız mücadele verdim. Şu an iki kızım var, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.”