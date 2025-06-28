İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 14.00'te aracından inerek yaşamına son veren kişinin iş insanı İlhan Arık olduğu belirlendi. Arık daha önce babasının evde ölü bulunduğunu, oğlunu üç aylıkken kaybettiğini ve 99 depreminde de enkaz altından çıktıklarını söylemişti.

Arık, geçtiğimiz yıl Haberler.com'da katıldığı yayında geçmişine dair bilgiler paylaşmıştı. Arık şu ifadeleri kullanmıştı.

Arık şu ifadeleri kullandı.

Babam evde ölü bulundu. Küçük yaştan bu yana yetim büyüdüm. Babamı tanımadım, babamın yokluğunu hep hissettim. Başkalarını kıyafetlerini giydim. Oğlumu 3 aylıkken hastanenin ihmali ile kaybettim. Erkek evlat çok istedim. Ben baba sevgisi görmedim oğlum görsün istedim, olmadı. Günlerce beşiğin başında ağladım. Ben hep yalnız başımaydım, mücadelemi bu şekilde verdim. Şu an iki kızım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 99 depreminde Sakarya'da enkazın altından çıktık, 3 ay çadırda yaşadık. 14 yaşında enkazdan cansız beden çıkardım."