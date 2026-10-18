Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde saat 14.00 sıralarında İstanbul istikameti Küçük Melen mevkisinde nefes kesen bir kaza meydana geldi.

OTOMOBİLE ÇARPIP KÖPRÜDEN UÇTU

İran uyruklu Mortaza Ghassemi yönetimindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum yüklü TIR, seyir halindeyken plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan TIR, savrularak köprüden aşağı uçtu.

SÜRÜCÜ SON ANDA ATLAYARAK KURTULDU

Köprüden aşağı düşen TIR kısa sürede alev topuna döndü. TIR şoförü Mortaza Ghassemi ise aracın köprüden düşeceği saniyelerde kendini araçtan dışarı fırlatarak mutlak bir ölümden son anda kurtuldu.

ALEVLER İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese acil olarak Otoyol Jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle köprü altında alev alev yanan TIR yangını söndürülerek kontrol altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.